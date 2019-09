À l’occasion de sa grand-messe Huawei Connect qui se déroule à Shangaï, le fabricant chinois a annoncé qu’il allait investir 1,5 milliard de dollars dans un écosystème IA ouvert ainsi que le lancement de l’Atlas 900, le cluster IA « le plus rapide au monde ».

Des logiciels, des systèmes d’exploitation, des bases de données, des frameworks seront développés en open source. Du hardware sera ouvert aux partenaires qui bénéficieront en outre d’une aide à la portabilité précise Huawei dans un communiqué.

Lancé en 2015, le Huawei Developper Program compte aujourd’hui 1,3 million de développeurs et 14.000 ISV. Le 1,5 milliard de dollars servira à porter à 5 millions le nombre de développeurs et à aider les partenaires à créer une nouvelle génération d’applications et de solutions intelligentes, insiste le communiqué.

Le fabricant chinois va par ailleurs développer un nouveau processeur baptisé Kumpeng destiné à des produits comme des cartes d’accélération, des serveurs, des systèmes d’exploitation, des bases de données, des compilateurs et d’autres outils. Un écosystème sera développé autour de ce composant.

Dans le cadre de ce vaste programme, des Innovation Hub seront créés à Pékin, Shangaï et Shenzhen. Huawei ne précise pas s’ils seront eux-aussi ouverts à ses partenaires.

Est également annoncé l’Ascend 910, un processeur destiné au model training.

Plusieurs millions de ces composants équiperont l’Atlas 900, le futur AI training cluster présenté ainsi qu’on l’a vu comme le plus rapide au monde.

Alors que l’administration américaine essaye de fermer les portes au fabricant, celui-ci investit et ouvre toutes grandes les siennes. Avec, plus que jamais, la volonté de sortir loin de ses frontières.