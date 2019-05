Si elle restait en vigueur, l’interdiction de commercer avec Huawei imposée par le gouvernement américain pourrait faire baisser de 4% à 24% les ventes de smartphones du constructeur chinois selon Fubon Research et Strategy Analytics, rapporte Reuters. L’interdiction s’applique aux biens et services contenant au moins 25% de la technologie ou des matériaux provenant des Etats-Unis. Plusieurs entreprises technologiques, parmi lesquelles Google et ARM, ont déjà annoncé qu’elles cesseraient de fournir des produits et des mises à jour à Huawei.

« Huawei pourrait être effacé du marché de l’Europe de l’Ouest l’an prochain s’il perd l’accès à Google », indique Linda Sui, directrice des stratégies pour les smartphones sans fil chez Strategy Analytics. Elle estime que les livraisons de téléphones portables du fabricant baisseront de 23% l’an prochain, mais croit savoir que ce dernier pourrait survivre grâce à la taille du marché chinois. De son côté Fubon Research, qui prévoyait jusqu’à présent qu’Huawei livrerait 258 millions de smartphones dans le monde cette année, a révisé ses chiffres à la baisse et s’attend désormais à ce que le constructeur chinois n’en expédie que 200 millions, soit un recul de 22,5%, dans le pire des scénarios. Interrogé par Reuters, d’autres experts ont déclaré s’attendre à une diminution des expéditions du fabricant au cours des six prochains mois, sans toutefois donner une estimation approximative en raison des incertitudes entourant l’interdiction.

D’après IDC, Huawei occupe près de 30% du marché européen qu’il considère comme le plus important pour ses smartphones haut de gamme. Le fabricant a livré 208 millions de téléphones l’année dernière, dont la moitié hors de Chine.

Huawei a fait savoir qu’il disposait des technologies nécessaires pour être autonome, mais les analystes en doutent et ont rappelé que les composants clés et la propriété intellectuelle nécessaires n’était pas disponibles en dehors des Etats-Unis.

Le constructeur pourrait licencier des milliers de personnes et « disparaître en tant qu’acteur mondial pendant un certain temps », a expliqué à l’agence d’information Stewart Randall, responsable du secteur des puces chez Intralink, une société de conseil basée à Shanghai. Selon plusieurs experts, les amateurs d’appareils haut de gamme se tourneront probablement vers Samsung et Apple, tandis que les consommateurs à la recherche de smartphones milieu de gamme se fourniront en partie auprès les fournisseurs chinois que sont Oppo et Vivo.

D’après le comparateur de prix PriceSpy, les clics sur les appareils Huawei ont quasiment baissé de moitié au Royaume-Uni depuis la décision de l’administration américaine.

L’interdiction d’exportation imposée au fabricant pourrait par ailleurs retarder le déploiement de la Chine dans la 5G, croit savoir Edison Lee, analyste chez Jefferies.