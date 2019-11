Hewlett Packard Enterprise devrait engranger un pactole de 300 millions de dollars versés par HP Inc relatif à un accord de résiliation « en matière fiscale » lié à la séparation des deux sociétés en novembre 2015, rapporte CRN.

En vertu de cet accord de résiliation », HP a accepté de verser 200 millions de dollars à HPE au plus tard le 31 octobre 2019, 50 millions de dollars au plus tard le 31 octobre 2020 et 50 millions de dollars au plus tard le 31 octobre 2021, indique un document déposé auprès de la US Securities and Exchange Commission.

La convention fiscale initiale régissait les droits, les responsabilités et les obligations des deux sociétés en ce qui concerne « la préparation et la production des déclarations fiscales, le contrôle des audits et autres procédures fiscales, et l’assistance », selon le document.

HPE a annoncé son intention de déposer une copie de l’accord dans son prochain rapport annuel déposé à la SEC.

CRN a contacté les deux entreprises mais n’a pas eu de réponse au moment de publier l’article.

Selon un important partenaire d’HP Inc interrogé par nos confrères, il s’agit d’un accord tout à fait standard concernant les incidences fiscales d’une séparation.