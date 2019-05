HPE, qui propose déjà ses systèmes HPC Apollo et SGI, entre dans le monde des supercalculateurs par la grande poste. La firme de Palo Alto annonce en effet l’acquisition de Cray pour 1,3 milliard de dollars en numéraire, déduction faite des liquidités. Dans le communiqué publié à cette occasion, le patron d’HPE, Antonio Neri ne manque pas de superlatifs pour annoncer la bonne nouvelle. « Les réponses à certains des problèmes les plus pressants de la société sont enterrées dans des quantités énormes de données. Ce n’est que par le traitement et l’analyse de ces données que nous pourrons trouver les réponses aux défis cruciaux que sont la médecine, les changements climatiques, l’espace, etc. Cray est un leader technologique mondial en calcul intensif et partage notre profond engagement en faveur de l’innovation. En combinant nos équipes de classe mondiale et notre technologie, nous aurons l’occasion de diriger la prochaine génération d’informatique haute performance et de jouer un rôle important dans l’amélioration de la façon dont les gens vivent et travaillent », peut-on lire.

Cray Research occupe une position de leader dans le monde des supercalculateurs. La société a été fondée en 1972 et a son siège social à Seattle, dans l’État de Washington. La société emploie environ 1.300 personnes dans le monde. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 456 millions de dollars au cours de son dernier exercice, en hausse de 16% par rapport à l’année précédente. En plus des supercalculateurs, Cray offre du stockage hautes performances, des interconnexions HPC hautes performances à faible temps de latence (Slingshot), une pile logicielle système HPC complète et un environnement de programmation, des analyses de données et des solutions d’intelligence artificielle, tous actuellement fournis via des systèmes intégrés.

Le fabricant a récemment signé un contrat pour un supercalculateur de classe Exascale de plus de 600 millions de dollars avec le laboratoire national Oak Ridge du département américain de l’Énergie. Le système, qui est censé être le plus rapide au monde, devrait offrir une puissance de calcul et des capacités d’IA sans précédent grâce à la nouvelle architecture Shasta du fabricant Cray et à l’interconnexion Slingshot. La société s’est par ailleurs associée avec Intel pour un contrat Exascale pour le laboratoire Argonne de ce même département, la part de Cray étant évaluée à plus de 100 millions de dollars.

La fusion des deux entreprises devrait notamment offrir de nouvelles opportunités de croissance des revenus notamment par le biais de nouvelles offres HPC-as-a-Service et IA via GreenLake. Par ailleurs HPE indique qu’il devrait mettre à profit la technologie Cray, telle que l’interconnexion Slingshot, pour réduire les coûts et améliorer les performances de ses produits.

La transaction devrait être finalisée d’ici le premier trimestre de l’exercice 2020, c’est-à-dire avant le 31 octobre prochain.