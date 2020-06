Fondé en 2017 par quatre ingénieurs qui ont piloté plusieurs innovations technologiques chez Cisco (Mario Mazzola, Prem Jain, Luca Cafiero et Soni Jiandani) avec le soutien financier de John Chambers, alors CEO de l’équipementier, Pensando a développé la Pensando Distributed Services Platform (DSP), une plateforme de services distribués.

HPE, qui a participé en 2019 au dernier tour de financement de la jeune pousse, vient de s’associer avec celle-ci et devient le premier grand fournisseur de systèmes IT à proposer la plateforme. Disponible en option avec les serveurs ProLiant, Apollo et Edgeline, ainsi qu’avec Greenlake, l’offre de consommation informatique « as a service » du constructeur, elle fournit aux clients mais aussi aux partenaires fournisseurs de services des capacités d’orchestration et de provisionnement de politiques et de services, d’automatisation de réseau, d’observabilité et d’analyse.

Dans une interview à CRN, Soni Jiandani, Chief Business Officer de Pensando, a expliqué que la possibilité de commercialiser et de prendre en charge la DSP dans le channel marquait une étape importante pour les deux entreprises, lesquelles s’associent pour perturber les fournisseurs de cloud public hyperscale traditionnels avec une nouvelle plateforme informatique de pointe. Le cofondateur de Pensando a ajouté que ce qui allait probablement changer la donne, c’étaient les robustes fonctionnalités de sécurité de la DSP qui empêchent les hackers d’ouvrir des brèches dans les serveurs situés à la périphérie.

Il a assuré que ce partenariat ouvrait la porte à une « énorme » opportunité de services de pointe pour les partenaires. « Cela leur donne la possibilité d’offrir une variété d’éléments, y compris la sécurité à la périphérie et divers services, tout en permettant au client d’économiser des tonnes d’argent du côté du coût total de possession. C’est un modèle gagnant-gagnant dans tous les domaines, que ce soit à partir d’une marge ou d’un modèle de tarification des services. » Il annonce par ailleurs pour le client 66% d’économies sur les coûts d’alimentation et de refroidissement, 50% d’amélioration des performances de stockage et 30% d’économies sur le cycle du processeur pour un service cloud 100G, le tout pour un coût d’environ 10% du prix du serveur.

Soni Jiandani estime que si 95% des commandes des partenaires seront Configuration To Order (CTO), la carte Pensando étant intégrée à l’usine HPE, les 5% restants des commandes seront Build To Order (BTO), l’intégration étant réalisée par les partenaires eux-mêmes. Une source supplémentaire de revenus pour eux.