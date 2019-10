L’ancien CEO de Cisco, John Chambers, et quatre anciens dirigeants de la société, Mario Mazzola, Prem Jain, Luca Cafiero et Soni Jiandani, ont mis un coup de projecteur sur Pensando la startup que le quatuor – surnommé MPLS, comme le protocole réseau – a créé en 2017 avec le soutien du premier. Dès l’origine John Chambers a en effet injecté de l’argent dans la société via son fonds de capital-risque JC2 Ventures. Il est vrai que MPLS est à l’origine de l’équipementier Crescendo Communications acquis par Cisco en 1993. Achat qui a permis à la firme de San José de se lancer sur le marché des commutateurs réseaux.

La présentation officielle de Pensando intervenait mercredi à l’issue d’une nouvelle levée de fonds de 145 millions de dollars menée par HPE et Lightspeed Venture Partners, laquelle porte le total de l’argent récolté depuis la création de la société à 278 millions de dollars. La valorisation de Pensando atteint ainsi 645 millions de dollars. Goldman Sachs Group figure également parmi les investisseurs mais demeure discret sur la date et l’étendue de sa mise de fonds.

Pernsando (qui signifie « en pensant » en espagnol) a développé une plateforme matérielle et logicielle d’edge computing permettant aux entreprises de gérer leurs serveurs informatiques de manière plus efficace, notamment dans le cloud.

La plateforme, similaire à la solution Nitro développée par AWS offrirait des performances cinq à neuf fois supérieures à celles du géant de Seattle. Des capacités et des performances que la jeune pousse souhaite mettre à la disposition d’un grand nombre d’entreprises.

« L’équipe de Pensando travaille ensemble depuis plus de vingt-cinq ans et affiche un bilan sans précédent en matière d’innovation disruptives », commente dans un communiqué John Chambers. « Nous permettons à un large éventail de partenaires écosystémiques et de clients, y compris des fournisseurs de cloud, des entreprises, des fournisseurs de services et des entreprises technologiques, de déployer des architectures de cloud qui leur donnent la capacité de faire face à la prochaine grande transition de marché, alors que le monde passe au multi-cloud ».

« La combinaison des services de sécurité, de stockage, de réseau, de calcul, définis par logiciel HPE et de la technologie Pensando fournira aux clients d’HPE des moyens d’agir rapidement sur un flux continu de données qui s’enrichit chaque jour », explique de son côté le CEO d’HPE, Antonio Neri.