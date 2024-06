HPE avait mal démarré son exercice 2024 avec un recul de 14% de son chiffre d’affaires au premier trimestre. La situation s’est nettement redressée au second (clos fin avril) avec une hausse des revenus de 3% à 7,2 Md$. Un rebond qui est tiré par son activité serveurs dont les revenus bondissent de 18% à 3,9 Md$.

Le PDG Antonio Neri a indiqué que les revenus des systèmes d’IA avaient doublé par rapport au précédent trimestre, alors que le carnet de commandes atteint 4,6 Md$ et que les problèmes d’approvisionnement s’atténuent

« L’avance de HPE en matière d’IA, l’adoption croissante de HPE GreenLake, un portefeuille d’infrastructures de premier plan, ainsi qu’un environnement de chaine d’approvisionnement plus favorable nous préparent à réaliser un solide second semestre », a-t-il déclaré.

Des commentaires appréciés à Wall Street, d’autant que HPE a dépassé ses prévisions de chiffres d’affaires et de bénéfice par action. Après Dell, HPE profite ainsi un peu à son tour de la fièvre de l’IA, avec une hausse de son action de plus de 10% lors de la séance de mercredi.

Une fièvre qui permet d’occulter les éléments plus négatifs de la publication. L’activité Intelligent Edge, qui regroupe les activités réseau et sécurité, poursuit la glissade du premier trimestre et enregistre une baisse annualisée de 19% à 1,1 Md$. L’activité de Cloud hybride recule pour sa part de 8% sur un an à 1,3 Md$.

Sur l’ensemble de l’exercice 2024, HPE a toutefois revu légèrement à la hausse ses prévisions. Le groupe table désormais sur une hausse entre 1 et 3% de son chiffre d’affaires, au lieu d’une prévision entre 0 et 2% lors du précédent trimestre.