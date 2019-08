Hewlett Packard Enterprise a obtenu le 16 août une facilité de crédit renouvelable de 4,75 milliards de dollars sur cinq ans auprès de JPMorgan Chase Bank et Citibank rapporte CRN. La firme de Palo Alto a fait savoir que cette opération n’était aucunement liée à la récente décision d’une cour arbitrale l’obligeant à verser 666 millions de dollars à DXC en règlement d’un litige dit « de comptabilité ».

« Dans le cours normal de nos activités, nous évaluons notre facilité de crédit lorsqu’elle doit être renouvelée et apportons les ajustements nécessaires en fonction de la conjoncture des marchés financiers », a fait savoir à nos confrères un porte-parole de la société. « C’est une routine pour toute entreprise de notre taille. » Cette facilité de crédit donne toute latitude à HPE pour envisager de nouvelles acquisitions.

Depuis l’arrivée d’Antonio Neri à la tête de l’entreprise, HPE a fait des acquisitions majeures comme la plateforme d’intelligence artificielle et de traitement des big data BlueData, le fabricant de supercalculateurs Cray et dans un moindre registre, MapR, toutes opérations qui lui permettent de s’enfoncer plus profondément dans les domaines de l’analyse de données et de l’intelligence artificielle.

Comme le rappelle son CV, avant de prendre la direction de la société, il fut notamment responsable de l’acquisition et de l’intégration d’entreprises comme Aruba Networks, SGI, SimpliVity, Niara, Rasa Networks, Nimble Storage, Cloud Cruiser et Cloud Technology Partners.

« Il n’a pas peur de prendre de gros risques et de miser beaucoup. La seule façon de réussir sur ce marché est d’aller de l’avant à la vitesse de la lumière. Si vous ne pouvez pas le construire, vous devez l’acheter pour avancer résolument vers l’avenir », a expliqué à nos confrères Michael Goldstein président et CEO de LAN Infotech, un fournisseur de solutions basé à Fort Lauderdale en Floride.