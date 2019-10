HPE va canaliser ses ressources vers les PME au travers des petits revendeurs a expliqué George Hope, vice-président en charge de la distribution mondiale chez le constructeur lors de la Global Distribution Conference qui s’est déroulée la semaine dernière à Munich. S’adressant aux 300 responsables de la distribution présents il leur a promis plus d’argent pour qu’ils se concentrent sur les partenaires Silver, Business et Proximity rapporte CRN. « Je dirais que plus des deux tiers de nos dépenses (de distribution) iront à ces partenaires. C’est là que se trouvent les gros taux de commission (pour les distributeurs). C’est là que se trouvent les dollars ».

Il a notamment promis une tarification plus agressive pour ses offres Smart Buy qui attirent des partenaires Proximity qui n’ont pas de relation contractuelle formelle avec HPE.

« Si vous êtes un partenaire Proximity, vous avez accès, grâce à la distribution, à ces offres spéciales », a-t-il déclaré. « Nous travaillons beaucoup avec des partenaires qui ne sont pas HPE mais qui veulent juste faire un petit tour avec nous et profiter de ces offres vraiment attirantes afin de gagner un peu d’argent et de prendre une petite part à nos ventes. »

George Hope a indiqué qu’HPE ajoutait à son réseau 2.000 nouveaux partenaires Silver, Business et Proximity chaque trimestre et ce depuis un an et demi. Il a toutefois ajouté qu’il n’était pas question de simplement ajouter de nouveaux logos à son réseau mais qu’il fallait stimuler ces partenaires pour qu’ils augmentent et élargissent leurs ventes. « Avoir davantage de partenaires nous donne certes plus d’occasions de vendre une partie de notre portefeuille de base, mais cela nous donne également la possibilité de vendre des produits émergents et d’aller plus loin dans la pile de solutions de pointe avec Aruba ou en vendant du stockage Nimble ou SimpliVity. »