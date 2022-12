HPE voit enfin la situation s’éclaircir du côté des problèmes d’approvisionnement. Cela permet au groupe de bien terminer son exercice 2022 avec une croissance qui accélère et surpasse ses prévisions. Au quatrième trimestre clos fin octobre, son chiffre d’affaires s’établit à 7,9 milliards de dollars, en hausse de 7 % d’une année sur l’autre (+12 % hors effet de change). La déconvenue vient d’une perte nette de 304 M$ alors que le groupe dégageait un bénéfice net de 409 M$ un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 57 cents, en ligne avec le consensus.

Par segment, HPE réalise une belle performance sur les serveurs, sa principale activité en termes de revenus. En recul de 3% lors du précédent trimestre, elle progresse cette fois de 16% (22% hors effet de change) à 3,7 milliards de dollars. Le stockage renoue aussi avec la croissance avec une hausse de 4% (6% hors effet de change) à 1,3 Md$. L’activité Intelligent Edge accélère nettement et enregistre la meilleure progression avec une hausse de 18% (23% hors effet de change) à 965 millions de dollars. Les revenus des services financiers sont stables à 857 M$. La contre-performance vient ce trimestre des activités calcul haute performance & IA, qui chutent de 14% (-11% hors effet de change) à 862 M$.

« Nous produisons de solides résultats alors que nous répondons aux nouveaux besoins des clients avec le portefeuille edge-to-cloud que nous seuls pouvons offrir », a commenté dans un communiqué Antonio Neri, PDG d’HPE, qui qualifie le trimestre « d’impressionnant ».

Sur l’ensemble de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires s’établit à 28,5 Md$, soit 5 % de plus qu’en 2021 (hors effet de change) et au-dessus des perspectives de 3 % à 4 % fournies lors du meeting avec les analystes d’octobre dernier. Le résultat net est de 868 M$, à comparer à 3,4 Md$ en 2021. Antonio Neri s’est félicité que les commandes en tant que service de la plateforme GreenLake aient représenté environ 12 % du total des réservations au 4e trimestre et progressé de 68% sur l’exercice.

Pour le trimestre en cours HPE prévoit des revenus entre 7,2 et 7,6 Md$ et un bénéfice dilué par action entre 0,32 et 0,40$ (0,50 et 0,58 en non Gaap). Pour l’ensemble de l’exercice 2023, HPE réitère son objectif d’une hausse de 2 à 4 % de son chiffre d’affaires à taux de change constant et vise un bénéfice dilué par action entre 1,38 et 1,46$ (1,96 et 2,04$ en non Gaap).