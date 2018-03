HPE vient d’annoncer l’acquisition de Cape Networks. Basé au Cap en Afrique du Sud, avec un établissement à San Francisco, ce fabricant de solutions de télémétrie et de capteurs rejoindra l’entité Aruba du constructeur informatique. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

Dans un communiqué, ce dernier explique que la solution d’assurance de service à base de capteurs sans fil (photo) de Cape Networks enrichira les capacités des solutions réseaux Aruba pilotées par l’intelligence artificielle en offrant aux clients un outil simple, proactif et agnostique en matière de réseaux pour mesurer et surveiller le SaaS, les applications et les services.

« A cause de la prolifération du mobile, du cloud et de l’IoT, le besoin de diagnostiquer la disponibilité et la performance des applications de l’utilisateur final dans le cadre de services stratégiques est devenu essentiel pour la réussite commerciale. En appliquant une approche agnostique en matière de réseau basée sur les capteurs à l’assurance service, Cape Network teste de manière proactive la disponibilité des services et des applications, alerte les équipes IT des problèmes avant qu’ils n’impactent les utilisateurs et l’activité. Cape Networks délivre des aperçus faciles à utiliser via un tableau de bord simple et intuitif qui permet d’éliminer les conjectures pour l’IT », indique le document.

Précisons que la solution sera intégrée à NetInsight qu’Aruba lance en parallèle. Cette nouvelle solution utilise l’apprentissage automatique pour surveiller le réseau en continu, apporter des informations détaillées en cas d’anomalie, puis fournir des conseils d’optimisation du réseau pour les employés « mobile-first » et les terminaux IoT essentiels aux espaces de travail. Pour ce faire, elle s’appuie sur des données spécifiques à la connectivité des utilisateurs et aux attributs de performances RF.