HP s’apprête à lancer Remote Remediation Service pour apporter aux collaborateurs distants une assistance informatique rapide et innovante. Le fabriquant de PC affirme être le premier à proposer un service de remédiation hors bande, c’est-à-dire qui peut fonctionner même avec un appareil éteint ou lorsque son système d’exploitation est en panne ou ne répond pas. De quoi permettre selon HP de solutionner bien plus de pannes qu’un service d’assistance à distance traditionnel.

Avec cette technologie, le service permet aux agents d’assistance d’accéder de manière sécurisée aux interfaces du micrologiciel BIOS et UEFI et via un contrôle clavier, vidéo, souris (KVM) de diagnostiquer et corriger les pannes logicielles. L’utilisateur n’a qu’à valider un code de sécurité pour autoriser l’intervention.

Remote Remediation Service fonctionne uniquement avec les PC basés sur la plateforme Intel vPro et supportant la technologie hors bande Intel Active Management (AMT). HP prévoit d’élargir le support aux PC AMD dans un second temps.

L’offre sera lancée ce trimestre en Amérique du Nord et dans l’UE. Elle viendra en complément d’un package de support HP Essential, Premium ou Premium+ pour l’achat de tout nouveau PC HP compatible vPro. Le coût du service sera d’environ 12 dollars par machine et par an a précisé un dirigeant de HP.