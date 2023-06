Un nouveau firmware distribué par HP en ce mois de mai rend certaines de ses imprimantes inutilisables en cas d’usage avec des cartouches d’encre ou de toner compatibles.

En conséquence, l’association à but non lucratif International Imaging Technology Council (IITC), regroupant des reconditionneurs de cartouches de toner et à jet d’encre, dépose plainte auprès du Conseil mondial de l’Electronique ou Global Electronics Council (GEC).

En effet, le matériel d’impression de HP est qualifié de « produit durable » par le label éco-responsable EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) et devrait donc pouvoir utiliser des consommables reconditionnés. « Il est interdit aux fabricants d’appareils EPEAT de concevoir leurs produits de manière à empêcher l’utilisation de cartouches remanufacturées », rappelle l’IITC. « En revendiquant l’enregistrement EPEAT pour les imprimantes Dynamic Security, HP élimine le choix du consommateur et fait du greenwashing sur ses produits », déclare le groupe IITC, tout en usant de déclarations telles que « fonctionne seulement avec de l’encre HP d’origine ».

L’association relève 86 modèles d’imprimantes concernés. Elle demande au GEC de retirer les certifications EPEAT des appareils identifiés, ainsi que « de prendre les mesures d’exécution appropriées contre HP pour la fausse désignation de ses produits comme enregistrés EPEAT, de procéder à un examen approfondi des certifications pour tous les autres produits HP et de vérifier si d’autres fabricants utilisent des tactiques similaires pour bloquer les cartouches non fabriquées par le fabricant ».

L’IITC avait déjà déposé une plainte auprès du GEC en 2019 pour un micrologiciel de HP bloquant de l’encre compatible non HP.