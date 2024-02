HDSN, le leader français spécialisé dans la conception et la fabrication de capteurs prédictifs à destination des entreprises, poursuit sa croissance et annonce l’arrivée d’Idir FATMI au poste de responsable commercial région sud. Cette nomination s’inscrit dans un contexte de forte accélération pour HDSN qui a su valider la pertinence de son offre en tissant de solides partenariats dans les secteurs de l’intégration et de la distribution et en équipant de nombreux clients avec son offreE-PREDICT.

Dans le cadre de ses nouvelles missions, Idir FATMI sera chargé de développer les parts de marché de HDSN sur la région sud en commercialisant son offre auprès de nouveaux clients, notamment dans le secteur industriel qui se positionne comme un marché stratégique pour la société. Dans ce contexte, il travaillera en étroite collaboration avec la direction commerciale et générale de HDSN et veillera à déployer à l’échelle régionale la nouvelle stratégie commerciale de l’entreprise. Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur une expérience professionnelle variée à dominante commerciale acquise au sein de différentes structures comme Nexans, Opex Corporation ou encore Canon France.

Frédéric BONNARD, Président de HDSN « Nous souhaitons accélérer nos opérations sur toute la France et ambitionnons de mettre en œuvre une nouvelle organisation pour y arriver. En nommant Idir FATMI en qualité de responsable commercial région sud, nous allons multiplier nos prises de contact localement et permettre aux entreprises de s’équiper d’une offre industrielle pour se protéger efficacement des risques d’incendie liés à des dysfonctionnements de leurs armoires électriques. »