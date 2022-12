L’industrie mondiale de la cybersécurité a connu une croissance de près de 16% en glissement annuel au T3 2022 pour atteindre 17,8 Md$, selon les derniers chiffres de Canalys. Si un resserrement est constaté sur le segment des PME, le marché a bien résisté dans son ensemble à la détérioration des conditions économiques.

« De nombreux fournisseurs de cybersécurité se sont tournés vers des modèles commerciaux par abonnement, ce qui a également contribué à les protéger de l’impact immédiat du ralentissement économique », souligne Matthew Ball, analyste en chef chez Canalys. « Le passage à des plateformes basées sur des abonnements et l’accent accru mis sur la vente incitative des comptes existants soutiendront la croissance des revenus des fournisseurs de cybersécurité au cours des 12 prochains mois. »

Sur le trimestre, c’est la sécurité des terminaux qui progresse le plus, avec une hausse de 18,7% en glissement annuel à 2,7 Md$. La sécurité des réseaux reste toutefois la catégorie la plus importante avec 5,1 Md$, en progression de 14,8%.

Palo Alto Networks, Cisco et Fortinet sont sur le podium des fournisseurs avec des parts de marché respectives de 8,4%, 6,9% et 6,7%. Le marché reste très fragmenté puisque le top 12 des acteurs ne totalise que 47,9% de parts de marché.

Palo Alto Networks a enregistré sur le trimestre une croissance de 24,9%, Cisco de 16,7% et Fortinet de 29,9%. La palme de la croissance revient toutefois à CrowdStrike (+52,9%), en cinquième position derrière Check Point avec 2,4% de parts de marché contre 4% pour ce dernier.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord reste de loin le premier marché avec 9,6 Md$ et celui le plus en croissance (+17,1%). Suivent la zone EMEA (5,2 Md$, +15%), APAC (2,4 Md$, + 13,8%) et Amérique latine (0,6 Md$, +13,1%).

Canalys indique aussi que 90,6% des ventes sont réalisées par le channel, avec une progression en glissement annuel de 15,9% qui est supérieure à celles des ventes directes.

Enfin les acteurs du channel font preuve d’un certain optimisme sur leurs perspectives. Sur 393 interrogés par Canalys entre le 21 novembre et le 9 décembre, 27% s’attendent à une augmentation de plus de 20% de leurs revenus de cybersécurité, 27% qu’ils augmentent entre 11% et 20% et 10% seulement prévoient une baisse.