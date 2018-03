Hardis Group a frôlé en 2017 le cap des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’ESN et éditeur de logiciels a en effet clos l’année avec des revenus de 99,1 millions d’euros, soit une progression de 19% par rapport à 2016. A l’origine, la société tablait sur 95 millions d’euros.

Sur les 99,1 millions d’euros de chiffre d’affaires, 69 % ont pour origine les activités de services. Avec 39,8 millions d’euros, les services de développement d’applications métiers et d’intégration de progiciels (Business Applications) ont contribué à hauteur de 60 % du total des services. Les activités d’intégration autour de Salesforce ont atteint 3,5 millions d’euros, incluant la contribution de Bluetis et Synefo, deux intégrateurs rachetés en cours d’année. « Nous ambitionnons de doubler ce chiffre en 2018 (7 millions d’euros), avec la création depuis le début de l’année, d’un nouveau domaine d’activité stratégique, baptisé Cloud Platform, dédié à l’intégration et au développement d’applications métiers autour de Salesforce, AWS, Google et Facebook. Nous allons également accélérer sur l’intelligence artificielle, avec ces mêmes partenaires et IBM Watson », explique dans un communiqué Nicolas Odet, directeur général de la société.

Les activités de conseil (Business Consulting) ont généré 11,1 millions d’euros, en croissance de 28 %, tandis que le chiffre d’affaires des services d’hébergement et de conseil en cloud (Cloud Operations) s’établit à 17,8 millions, en hausse de 17 %.

Du côté de l’édition de logiciels, les solutions logistiques (Reflex Solutions) ont généré 27,8 millions d’euros. Au total, l’édition représente 37,1 millions d’euros dans le chiffre du groupe (en incluant les services de conseil, d’intégration et d’hébergement en cloud) et sont en croissance de 23 % par rapport à 2016. Enfin, les ventes de licences et services autour de la plateforme de développement Adelia représentent 2,5 millions d’euros.

Le bénéfice d’exploitation progresse de 9 %, pour atteindre 7,2 millions d’euros, contre 6,6 millions d’euros en 2016. Les effectifs augmentent de 20 % et dépassent le cap des 1.000 collaborateurs. Des résultats que l’entreprise attribue à son plan stratégique de transformation initié en 2013.

Pour l’exercice fiscal 2018, Hardis Group table sur une croissance de 14 % de son chiffre d’affaires et de 19 % de son bénéfice d’exploitation, qui devraient atteindre respectivement 113 millions d’euros et 8,5 millions d’euros. Du côté des activités de services, la société va notamment poursuivre la transformation de ses offres et de son organisation pour répondre aux besoins de ses secteurs cibles (banque, assurance, distribution, industrie, énergie et logistique) et renforcer ses offres de conception et d’intégration d’applications métiers « cloud natives », au travers de son domaine d’activité stratégique Cloud Platform. Enfin, le groupe souhaite accélérer le développement de son volant d’activité et de ses projets clients Reflex à l’international, notamment en Espagne, au Benelux, en Suisse, en Europe de l’Est, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud et en Chine.

Enfin, 200 nouveaux collaborateurs devraient rejoindre la société cette année.