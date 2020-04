Le pic de la crise sanitaire passé, les entreprises doivent commencer à réfléchir à leur stratégie de sortie de déconfinement. Comment les entreprises de l’IT vont aborder la sortie de crise ? Le témoignage de Nizar Alachbili, président de l’intégrateur d’ERP Groupe ténor

Channelnews : Quand pensez-vous que votre entreprise Groupe Ténor pourra reprendre une activité à peu près normale ? À quelles conditions ?

Nizar Alachbili : Nous avons intégré une diminution de notre activité jusqu’à fin septembre 2020. Ça ne veut pas dire que nous allons reprendre une activité normale en octobre, c’est juste que nous n’avons pas de visibilité au-delà de septembre car ceci dépend de plusieurs paramètres.

Channelnews : Sur quelles activités misez-vous en priorité en sortie de déconfinement ?

Nizar Alachbili : L’e-commerce sera encore plus incontournable. Cette crise donnera un coup d’accélérateur majeur dans la digitalisation du commerce. Le digital pourrait non seulement dépasser le physique mais aussi contribuer à sa sauvegarde. L’e-commerce deviendra rapidement l’un des piliers incontournables de la vente, de l’expérience client et la véritable vitrine de l’entreprise.

En plus de l’e-commerce, l’ERP, la BI, la CRM, le collaboratif et le Cloud seront encore plus au cœur de la transformation digitale des entreprises.

Channelnews : Vous attendez-vous à devoir réduire la voilure par rapport à l’avant-Covid ?

Nizar Alachbili : Si nous sommes sur un scénario en « V » – de plus en plus improbable selon moi – ou un scénario en « W », nous devrons faire preuve d’agilité et adapter nos process sans forcément réduire la voilure. Si nous sommes au contraire sur un scénario en « U » ou en « L », tout est possible. Toutefois, je pense que notre secteur repartira assez rapidement dès la reprise et je pense aussi que le Groupe Ténor dispose de plusieurs atouts qui incitent à l’optimisme (base clients importante, carnet de commande rempli et catalogue produits/services pertinent).

Channelnews : Quelles initiatives envisagez-vous pour soutenir l’activité de votre société dans un environnement économique profondément dégradé ?

Nizar Alachbili : Nous comptons déjà sur l’agilité de nos ressources et de nos offres ainsi que sur un positionnement cohérent. Nous souhaitons aussi profiter de cette période pour accélérer la formation de nos collaborateurs et enrichir notre offre avec des outils pertinents.

Channelnews : Constatez-vous des défauts de paiement ou des allongements des délais de paiement de la part des clients ? Si oui quels sont les typologies de clients et les secteurs les plus problématiques et comment envisagez-vous de vous en prémunir ?

Nizar Alachbili : Effectivement, Nous constatons un allongement des délais de paiements (tous secteurs) et nous comptons à la fois sur nos disponibilités, le renforcement de nos fonds propres et le PGE (Prêt garanti par l’Etat).

Channelnews : Quelles initiatives votre entreprise prend-elle (ou envisage-t-elle de prendre) pour préserver sa trésorerie ? Avez-vous (ou prévoyez-vous d’avoir) recours aux différents dispositifs mis en place par le gouvernement (prêts garantis, fonds de solidarité…) ?

Nizar Alachbili : Idem, nous prévoyons le renforcement de nos fonds propres et le recours au PGE pour préserver nos ressources humaines, nos expertises et capacités d’action.

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT vous attendez-vous après le déconfinement ?

Nizar Alachbili : Le digital va continuer à être au cœur de la transformation des entreprises. Un digital, à son tour transformé pour être plus collaboratif, humain, pragmatique et agile pour accompagner les entreprises tournées à la fois vers la performance ainsi que la résilience. Les plus avancées en la matière sont aujourd’hui les moins impactées par la crise. Il convient de suivre leur exemple en prenant les bonnes décisions.

Témoignage recueilli par mail le 21 avril 2020