Le groupe Ténor, spécialiste de la transformation digitale des entreprises, annonce la réunion de toutes ses filiales (Armide, Aulide, Coronis, Sydec et Vendôme) au sein d’une même structure qui portera désormais le nom de « Groupe Ténor ».

Cette opération vient couronner la stratégie de croissance et de diversification entamée depuis 2013 et qui fait aujourd’hui du groupe Ténor un véritable architecte de la transformation digitale des entreprises. Cette opération est aussi le résultat du projet de réflexion interne « Eden » lancé en septembre 2019 et qui avait comme objectif de faire un bilan d’étape et de préparer le plan stratégique 2020-2023.

Pour accompagner de manière efficace et efficiente les projets de ses clients, le métier du groupe Ténor s’articule désormais autour de trois activités :

– Intégrateur de Business Solutions (ERP, CRM, BI, SIRH, etc.)

– Intégrateur et hébergeur de solutions IT (Cloud hybride, Data, Sécurité, etc.))

– Concepteur de solutions digitales (e-Commerce, e-Plateformes, PIM, web, etc.))

Cette nouvelle organisation « orientée solution » impacte aussi la gouvernance du groupe Ténor :

Son fondateur Nizar Alachbili devient PDG ;

Vivian Apesteguy reste Directeur général ;

Éric Pariente et nommé Directeur général adjoint.

Christophe Chetioui nommé Directeur Commercial

Nizar Alachbili, Président Directeur général du groupe Ténor « Notre nouvelle organisation marque un tournant important dans notre stratégie et va nous permettre de donner une meilleure lisibilité et cohérence à notre offre. Nous bénéficions de tous les éléments nécessaires pour renforcer notre croissance en France comme à l’international et nous positionner comme une référence incontournable. »