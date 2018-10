Groupe Open annonce un troisième trimestre de croissance. Atteignant 3,6%, celle-ci marque toutefois un ralentissement comparé aux 4,9% atteints au cours du premier semestre. La croissance organique est de 3,1%. Le chiffre d’affaires s’établit ainsi à 75,0 millions d’euros contre 72,4 millions d’euros un an auparavant. Avec 71,6 millions d’euros, la France représente 95,5% du chiffre d’affaires total. La croissance y est de 2,7%. Elle est en revanche de 29,9% à l’international qui engrange 3,4 millions d’euros.

Pour l’année en cours, l’ESN anticipe une croissance de son chiffre d’affaires supérieure aux 3,5% prévus pour son marché ainsi que des résultats comparables à ceux de 2017, soit environ 314 millions d’euros. On est donc très loin du cap permettant d’atteindre les 500 millions d’euros attendus en 2020, une situation que Groupe Open attribue « au manque de cibles d’acquisition répondant aux critères attendus de qualité, de valeurs de management et de prix ». Une actualisation du plan stratégique Open2020 est donc prévue au début de l’année prochaine. Ce plan révisé sera présenté au conseil d’administration et sera rendu public et commenté en mars 2019, lors de la réunion de présentation des résultats annuels. Basé sur un objectif 2020 de chiffre d’affaires de 400 millions d’euros et un résultat opérationnel courant de 10%, ce nouveau plan combinera croissance organique et acquisitions ciblées.

Dans le prolongement des orientations du plan stratégique initial, l’objectif de résultat opérationnel courant repose sur la continuité de la progression des activités des centres de services et des opérations digitales, le dynamisme des activités solutions à forte contribution, la stabilité des coûts de structure ainsi que sur les investissements ayant déjà été engagés au cours des exercices 2017/2018.