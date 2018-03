Groupe Open vient de publier ses résultats 2017 définitifs. Comme annoncé au mois de janvier l’ESN affiche une croissance de 7,0, soit un chiffre d’affaires de 313,9 millions d’euros. Sur la France, le CA progresse de 7,5%, à 303,0 millions d’euros. Le chiffre d’affaires réalisé à l’international bondit de 19,1% mais ne représente que 24,9 millions d’euros

Attendu en forte hausse, le résultat opérationnel courant grimpe de 18% à 25,1 millions d’euros, soit 8% du chiffre d’affaires. Ce pourcentage est atteint un an en avance sur les prévisions du Plan Stratégique 2020. Le flux net de trésorerie généré est de 20,2 millions d’euros, contre 8,7 millions d’euros au 31 décembre 2016.

Après attribution d’actions gratuites au management pour une valeur de 3,7 millions d’euros, une dépréciation des écarts d’acquisition de 1,3 million d’euros et un résultat net négatif de 1,7 million d’euros pour les activités arrêtées, cédées ou en cours de cession (notamment en Belgique et en Chine), le résultat net chute de 26% à 8,6 millions d’euros.

Le secteur de la banque/assurance/finance génère 36 % du chiffre d’affaires, contre 22% pour les services et transports, 16% pour l’énergie, 9% pour l’industrie, 7% pour le secteur public, 6% pour les télécoms et média, et enfin 4% pour le commerce et la distribution. Sur le dernier trimestre, le secteur public a représenté plus de 11% du chiffre d’affaires, « marquant ainsi le dynamisme commercial autour du marché UGAP d’assistance à maîtrise d’œuvre d’application » précise l’ESN dans son communiqué.

Au 31 décembre, l’effectif productif équivalent temps plein était de plus de 3.700 personnes sur un effectif total de 3.775 collaborateurs. La trésorerie et équivalents de trésorerie représentait 33,8 millions d’euros, contre 29,2 millions d’euros un an plus tôt.

Un bon début d’année permet à l’entreprise d’anticiper pour 2018 une croissance organique supérieure à celle du marché (+3% selon Syntec Numérique) ainsi qu’une amélioration de ses résultats. Concernant ses ambitions de croissance externes, le groupe se veut prudent « en raison de la qualité des cibles ».