Aubay a publié ses résultats 2020 audités. Comme elle l’avait annoncé lors de la publication des résultats provisoires en janvier dernier, l’ESN a dépassé largement ses prévisions pour atteindre un chiffre d’affaires de 426,4 millions d’euros, soit une croissance de 2,1% comparé à 2019. Cette somme est supérieure à la borne haute de l’objectif initial qui était compris entre 420 millions d’euros et 425 millions d’euros.

La marge opérationnelle de 9,7% se situe au-delà de ce qui était prévu en janvier. La rentabilité opérationnelle s’établit à 9,3% en France et à 10,0% à l’international à comparer à respectivement 11,3% et 9,1% en 2019. Impacté par le coût des actions de performance (1,1 million d’euros) et par des charges de restructuration, le résultat opérationnel ressort à 38,6 millions d’euros, en baisse de 3,0%. Le résultat net part du groupe est de 26,1 millions d’euros, contre 26,4 millions d’euros en 2019, une année record.

La situation financière s’est renforcée lors de l’exercice 2020 grâce à une génération de trésorerie de 47,2 millions d’euros, contre 34,9 millions d’euros un an auparavant. Aubay est ainsi passée d’une trésorerie nette de 11,6 millions d’euros au 31 décembre 2019 à une trésorerie nette de 22,6 millions d’euros au 30 juin 2020, puis à une trésorerie nette de 44,7 millions d’euros à la clôture.

Sur ces bonnes bases, le conseil d’administration va proposer à l’assemblée générale un dividende de 0,66 euro par action au titre de 2020, soit un ratio de distribution de l’ordre de 33% du résultat net. Un acompte de 0,33 euro a déjà été versé en novembre dernier.

Aubay confirme ses prévisions et table pour cette année sur un chiffre d’affaires compris entre 440 millions d’euros et 450 millions d’euros, ainsi que sur une marge opérationnelle comprise entre 9,5% et 10,5%.