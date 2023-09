Le lancement de l’iPhone 15 ne s’est décidément pas passé comme prévu dans l’Hexagone pour la direction d’Apple. Les employé·e·s des magasins Apple en France ont débrayé à l’appel des syndicats – CGT, Unsa, CFDT et Cidre-CFTC – pour demander une augmentation des salaires de 7% afin de compenser l’inflation, ainsi que l’uniformisation des avantages sociaux et la fin des gels d’embauche. Jusqu’alors, la direction n’a pas voulu leur offrir plus de 4,5% d’augmentation et un euro supplémentaire sur le ticket restaurant.

La manifestation a eu lieu vendredi dernier proche de l’Opéra Garnier, en face du magasin phare d’Apple à Paris. Rappelons qu’Apple possède neuf magasins dans la région parisienne, dont trois dans le centre de la capitale.

« Apple a de grandes ambitions pour sauver le monde, mais il faudrait qu’elle fasse la même chose pour la politique sociale de ses employés », affirme Albin Voulfow, délégué national CFDT.

Pour rappel, Apple s’est aussi faite épinglée par le gouvernement français lors du lancement de l’iPhone 15, concernant le modèle 12. Depuis, la firme à la pomme s’est engagée à mettre à jour le logiciel des iPhone 12 en France. Le géant tech pourrait bien avoir à prendre des mesures similaires dans d’autres pays européens.