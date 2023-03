Graphiant, une startup de la Silicon Valley à l’origine d’une solution de périphérie de réseau en tant que service, annonce avoir finalisé un cycle de financement de 62 millions de dollars. Le tour de série B a été mené par Two Bear Capital avec la participation de Sequoia Capital et d’autres bailleurs de fonds institutionnels. Il intervient six mois après la sortie de l’entreprise du « mode furtif » et porte le total du financement à 96 millions de dollars.

La plateforme de mise en réseau Graphiant Network Edge fournit la connectivité entre le WAN d’entreprise, la périphérie du réseau, les centres de données et les environnements de cloud public. Proposée en tant que service, elle promet une création de liens plus rapide, un moindre coût de possession, une bande passante optimisée et une fiabilité équivalente à celle d’un réseau MPLS pour l’acheminement du trafic et son chiffrement.

Khalid Raza, le dirigeant et fondateur de Graphiant, avait fondé précédemment Viptela, pionnier du SD-Wan, racheté par Cisco en 2017 pour 610 M$. Avec sa nouvelle entreprise, son ambition est de fournir des services Edge adaptés à des environnements de plus en plus complexes et distribués. Et à nouveau de venir challenger Cisco et ses concurrents sur les solutions WAN Edge.

« La réaction à la périphérie du réseau de Graphiant a été rapide et enthousiaste », déclare-t-il dans un communiqué. « Cela a été beaucoup plus rapide que ce que nous avons vu avec MPLS chez Cisco ou SD-WAN avec Viptela. »

Graphiant a présenté le 14 mars son programme partenaires G-Force et annoncé vouloir s’orienter vers un modèle 100% channel. La startup entend utiliser ce nouveau financement pour développer les ressources du réseau de partenaires et renforcer son équipe de mise sur le marché.