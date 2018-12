Google a mis en place une nouvelle organisation Global Partner Ecosystem qui prend en charge tous les partenaires rapporte CRN. Ce réalignement était nécessaire, le géant du cloud ayant constaté que les frontières entre ses différents types de partenaires s’estompaient, il souhaitait activement recomposer les relations au sein du channel a expliqué à nos confrères Kevin Ichhpurani, vice-président responsable de l’écosystème mondial chez Google Cloud, qui dirige la nouvelle organisation. « Beaucoup de nos partenaires commençaient à appartenir à plusieurs catégories », a déclaré le responsable à CRN. « Nous voulions nous éloigner de ces classifications traditionnelles. Il s’agit vraiment offrir un écosystème pour un client, par opposition à un partenariat. »

S’appuyant sur les propos de certains de ses plus gros clients finaux, la firme de Mountain View estime que la nouvelle organisation devrait lui permettre de recruter davantage de clients entreprise.

Une partie importante de la réorganisation portera sur des catalogues de solutions sectorielles concernant notamment les domaines de la santé, de la finance, de la vente au détail et de l’énergie. Ces catalogues de solutions aideront les partenaires à identifier leurs collègues spécialisés avec lesquels ils pourront travailler pour répondre aux besoins spécifiques des clients, a ajouté Kevin Ichhpurani.

Le Global Partner Ecosystem inclura également de nouvelles ressources auxquelles certains partenaires de Google n’ont pas forcément accès. Ils pourront par exemple faire appel à l’équipe technique de Google afin d’obtenir de l’aide sur certaines solutions de Google Cloud Platform (GCP), tels que l’apprentissage automatique ou l’analytique.

Par ailleurs, les clients recherchant de plus en plus des spécialistes, Google va renforcer sa stratégie d’habilitation afin d’aider davantage de partenaires à augmenter leurs certifications. « Nous continuons à étendre nos certifications pour les rendre plus granulaires », a expliqué à nos confrères Kevin Ichhpurani. « Nous passons de certifications plus génériques à des certifications axées sur des spécialisations et des compétences telles que l’analytique, l’apprentissage automatique, la modernisation des applications et Kubernetes. »