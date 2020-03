Google Cloud a reporté la version en ligne de sa première conférence annuelle sur le cloud computing en raison de la pandémie de coronavirus.

« Google Cloud a décidé de reporter Google Cloud Next ’20 : Digital Connect par souci de la santé et de la sécurité de nos clients, partenaires, employés et communautés locales, et sur la base des récentes décisions prises par les gouvernements fédéral et locaux concernant le coronavirus ( COVID-19) », explique Alison Wagonfeld, directrice marketing de l’activité sur le Blog de Google Cloud. « À l’heure actuelle, la chose la plus importante que nous puissions faire est de concentrer notre attention sur le soutien à nos clients, à nos partenaires et entre nous. »

Aucune nouvelle date pour la conférence n’est communiquée.

Au début du mois, Google Cloud avait décidé de transformer Google Cloud Next ’20 : Digital Connect, prévu à l’origine au Moscone Center de San Francisco, en un événement en ligne gratuit se tenant aux mêmes dates (du 6 au 8 avril). « L’innovation est dans l’ADN de Google et nous tirons parti de cette force pour vous proposer cette année un événement immersif et inspirant sans les risques du voyage », indiquait alors le blog de Google Cloud.