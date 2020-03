Alphabet a décidé d’annuler la conférence Google I/O qui devait se dérouler du 12 au 14 mai à l’amphithéâtre Shoreline de Mountain View « en raison de préoccupations concernant le coronavirus (COVID-19), et conformément aux directives sanitaires du CDC (Centers for Disease Control and Prevention), de l’OMS et d’autres autorités sanitaires ». Les personnes qui ont acheté des billets pour la manifestation seront remboursées d’ici le 13 mars 2020. De plus, les personnes inscrites cette année n’auront pas besoin de participer au tirage au sort de l’année prochaine et auront automatiquement la possibilité d’acheter un billet pour Google I/O 2021. « Au cours des prochaines semaines, nous explorerons d’autres façons de faire évoluer les E / S Google pour mieux se connecter avec notre communauté de développeurs », peut-on lire sur le site events.google.com.

Par ailleurs, la conférence Google Cloud qui devait se tenir au Moscone Center de San Francisco sera convertie en une version en ligne qui se déroulera aux mêmes dates, c’est-à-dire du 6 au 8 avril. Les personnes ayant acheté leur billet seront bien entendu elles-aussi remboursées. Google Cloud Next ’20 : Digital Connect sera gratuit pour tous les participants qui pourront en outre bénéficier d’apprentissages interactifs sur internet. « L’innovation est dans l’ADN de Google et nous tirons parti de cette force pour vous proposer cette année un événement immersif et inspirant sans les risques du voyage », indique le blog Google Cloud.

Ces décisions interviennent peu après qu’un cas de coronavirus ait été déclaré chez Google Suisse à Zurich selon CRN.