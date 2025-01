Google a accepté un nouvel investissement de plus d’un milliard de dollars dans la startup d’IA générative Anthropic, ont rapporté plusieurs médias dont le Financial Times et CNBC.

Le géant informatique avait investi une première fois 300 millions de dollars en février 2023 en prenant une participation de 10% dans la startup. En octobre de la même année, il avait annoncé jusqu’à 2 milliards de dollars supplémentaires, avec un premier versement de 500 millions de dollars sous forme d’obligations convertibles.

Cet accord intervient alors qu’Anthropic est en pourparlers avancés pour une levée de 2 milliards de dollars, menée par Lightspeed Venture Partners, devant conduire à une valorisation de 60 milliards de dollars. Il serait distinct de ce cycle de financement.

La startup fondée par Daniela et Dario Amodei, deux anciens d’OpenAI, est également soutenue fortement par Amazon. Ce dernier a investi 4 milliards de dollars en 2024 et annoncé en novembre dernier 4 milliards de dollars supplémentaires. Amazon Web Services est devenu à ce titre le principal fournisseur de cloud d’Anthropic.

La startup profite de la course aux armements à l’IA des Big Tech mais attire aussi les investisseurs par ses succès technologiques avec ses modèles Claude et sa croissance rapide. Selon des sources proches du dossier, les revenus de la startup ont été décuplé au cours de l’année 2024 pour atteindre 1 milliard de dollars fin décembre.