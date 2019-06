Google a annoncé qu’il allait dépenser un milliard de dollars pour atténuer la crise du logement dans la région de la baie de San Francisco, crise qui a fait fuir les résidents à revenus modestes et moyens et même certains des propres travailleurs de la société rapportent Reuters et CRN.

L’expansion de Google et les salaires élevés offerts par la firme et par d’autres géants de la technologie de la Silicon Valley sont à l’origine d’une pénurie de logements et d’une flambée des prix dans la baie de Californie, où l’offre n’a pas suivi la demande de maisons et d’appartements neufs, en particulier de logement abordables.

Le CEO de Google, Sundar Pichai, a déclaré mardi qu’il réserverait 750 millions de dollars pour des terrains et 250 millions de dollars pour inciter les développeurs de la région à construire au moins 20.000 logements et à en rénover d’autres au cours de la prochaine décennie. Il a également annoncé une contribution de 50 millions de dollars sous forme de subventions à des organisations à but non lucratif s’occupant des sans-abris et des personnes déplacées. « Alors que Google se développe dans toute la région de la baie, que ce soit dans notre ville d’origine, Mountain View, à San Francisco ou dans nos sites futurs à San Jose et Sunnyvale, nous avons investi dans le développement de logements répondant aux besoins de ces communautés. Mais il y a plus à faire », a reconnu le CEO.

Google, qui compte 45.000 employés dans la région, est depuis plusieurs années la cible d’activistes locaux qui luttent contre l’exode des gens les plus modestes. Ils ont appelé la filiale d’Alphabet et d’autres sociétés technologiques de la Silicon Valley à investir dans le logement abordable et à repenser leurs projets d’agrandissement. Sundar Pichai n’a pas précisé si son annonce était une réponse à ces activistes. L’un d’entre eux, Silicon Valley Rising a qualifié l’annonce de Google de « grand pas dans la bonne direction ».

En début d’année, le fondateur et CEO de Facebook, Mark Zuckerberg et d’autres dirigeants d’entreprise ont annoncé leur intention de collecter 500 millions de dollars pour construire ou préserver plus de 8.000 logements dans la région de la baie de Washington en 10 ans. De son côté, Microsoft a promis 500 millions de dollars pour venir en aide aux sans-abris et développer des logements abordables dans la région de Seattle.