Le PDG d’Alphabet Sundar Pichai était à Paris mercredi pour inaugurer le nouveau hub de recherche et développement du groupe dédié à l’IA. L’espace de 6.000 m2 installé rue d’Amsterdam, dans le IXe arrondissement, accueillera 300 chercheurs de Google. Il rassemblera notamment des équipes de de Google DeepMind et Google Research mais aussi des ingénieurs en charge du développement de produits comme YouTube et le navigateur Chrome.

« Ce nouveau lieu, ouvert à l’écosystème français de l’IA, va permettre d’accélérer le développement de produits basés sur l’IA, de faire émerger de nouveaux partenariats académiques et de recherche, et de former des professionnels aux outils de l’IA », explique le géant américain, qui se fixe notamment pour objectif de former 100.000 professionnels aux outils de l’IA d’ici la fin 2025.

Google souligne les atouts de la France dans le domaine scientifique et espère nouer des coopérations avec les grands instituts de recherche, tels que le CNRS, l’Inria, Paris Saclay ou encore l’Institut Curie.

Présent aux côtés du PDG de Google, Bruno Lemaire s’est réjoui du choix du choix d’implantation du nouveau hub qui confirme l’attractivité de la France en matière en matière d’intelligence artificielle.

« Nous disposons en effet des meilleurs scientifiques et des entreprises les plus prometteuses et la France est le seul pays à pouvoir fournir l’énergie décarbonée indispensable aux centres de données. Par ailleurs, notre pays défend un modèle technologique – l’open source – gage de pluralisme et d’indépendance. L’inauguration d’aujourd’hui confirme que la compétition pour nos talents sera féroce. Nous sommes prêts, avec nos pépites, à relever cette compétition, qui crédibilise le rang mondial de notre écosystème », a déclaré le ministre de l’Économie dans un communiqué.

Google n’est pas le premier à venir chasser les talents de la recherche en IA en France. Facebook a dès 2015 implanté à Paris son laboratoire FAIR (Fundamental AI Research), sous la direction du chercheur français Yann Le Cun.

En novembre dernier, Iliad est également entré en piste avec son laboratoire de recherche dédié à l’IA générative, baptisé Kyutai. Bénéficiant d’un investissement de 100 millions d’euros, il est conduit en partenariat avec CMA-CGM et le fonds d’investissement d’Eric Schmidt (l’ancien CEO de Google).