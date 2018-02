Google vient de recruter Injong Rhee nous apprend le Silicon Valley Business Journal. Ce nom ne vous dit probablement pas grand-chose. Sachez qu’il s’agit d’un haut responsable de Samsung qui dirigeait jusqu’à ce jour la R&D de la division Software & Services du Coréen. On lui doit notamment les développements de la plateforme Knox de chiffrement des smartphones, de Samsung Pay et de l’assistant virtuel Bixby.

Désormais, Injong Rhee est un entrepreneur en résidence chez Google dont la mission consiste à « révolutionner l’IoT » comme il le déclare sur sa page Linkedin. « Google et Alphabet ont plusieurs produits et actifs concernant l’IoT. Une des premières choses que je souhaite faire avec mes collègues de Google est de coordonner et d’aligner tout cela pour en faire quelque chose de cohérent avec le projet de Google en matière d’IoT ; concrètement de créer des lignes de produits grand public et professionnels distinctes », indique encore l’ingénieur coréen. « Avec le support de Diane (ndlr : Diane Greene, CEO de Google Cloud) et des autres membres de l’équipe de direction, j’espère développer l’IoT pour en faire une ligne de produit viable et rentable. »

Chez Google, la gamme très large des produits IoT englobe tous les terminaux qui se connectent à Internet, à savoir les thermostats et systèmes d’alarme Nest, les véhicules autonomes, les lunettes de réalité augmentée et virtuelle, les haut-parleurs intelligents mais aussi les smartphones et les laptops. A côté de cela, la division cloud de la filiale d’Alphabet a développé une IoT Software Development Platform qui étend sa portée à un large écosystème de fabricants.