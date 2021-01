Channelnews a demandé à des personnalités de l’écosystème IT de partager leurs prédictions business pour l’année à venir. Les prévisions de Gilles Perrot, président de Quadria et directeur général du groupe C’Pro.

« Le marché de la distribution et des services IT devrait être dynamique en 2021. Peut-être pas au niveau exceptionnel de 2020, qui a bénéficié d’achats massifs de solutions de mobilité, de sécurité, et de travail collaboratif, mais très probablement au-dessus de 2019 – année pourtant soutenue par la fin du support de Windows 7.

La raison en est que 2021 va contraindre pas mal d’organisations à se réinventer et que toute transformation nécessite des investissements dans le système d’information. Il n’y a pas aujourd’hui de transformation sans dimension numérique. On l’a vu en 2020 avec le besoin de s’adapter au télétravail, qui a engendré une telle ruée vers les portables que l’appareil de production mondial en a été saturé. L’année 2021 sera le théâtre d’autres types d’adaptations : nécessité de concevoir de nouveaux produits et de nouveaux services pour certains, relocalisation de l’appareil de production pour d’autres, downsizing des espaces de bureaux pour beaucoup. Tous ces changements vont consommer de l’IT.

Cette anticipation est d’ailleurs aussi celle des marchés financiers. Si le CAC40, très ancré dans l’économie traditionnelle, évolue toujours en territoire négatif par rapport au début d’année (-10% à l’heure où j’écris), le NASDAQ tiré par les GAFAM affiche une progression insolente de 42% sur 2020.

La sortie du tunnel sanitaire semble dépendre de deux vaccins de dernière génération, premiers du genre à utiliser l’ARN messager. Et la sortie du tunnel économique nous est indiquée par les géants de l’écosystème IT. Comme s’il n’était point de salut hors de l’innovation technologique dans le monde d’aujourd’hui. »