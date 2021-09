Inetum (ex-Gfi) se renforce dans la cybersécurité avec l’acquisition de l’éditeur français Ilex International, un acteur vétéran de la gestion des accès et des identités (ou IAM, pour Identity & Access Management). Parmi ses 300 clients, l’éditeur ramène de solides références dans le giron d’Inetum dont Airbus, Canal Plus, Crédit Agricole, Generali, Lactalis, La Poste et Société Générale.

Présente dans 26 pays et employant 27.000 collaborateurs, l’ESN a doublé de taille en 3 ans. En avril dernier, elle a fait l’acquisition d’Iecisa, la filiale informatique du géant espagnol de la distribution et de l’hôtellerie El Corte Ingles. A présent, elle compte développer son offre logicielle dans le secteur florissant de la sécurité informatique. Cette nouvelle acquisition fait partie de son plan stratégique sur 5 ans, détaille le communiqué. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

Les solutions IAM d’Ilex seront disponibles dans tous les pays où Inetum est présent. « Ilex va être intégrée au sein de la ‘Global Business Line Software’ d’Inetum, dirigée par Martin Hubert », précise Vincent Rouaix, le PDG d’Inetum. « Elle sera associée commercialement aux activités de conseil et d’intégration du groupe dans le même domaine. »