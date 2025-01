Après une première estimation à 9,3% en octobre dernier, Gartner revoit à 9,8% sa prévisions de hausse des dépenses informatiques mondiales en 2025. Elles devraient ainsi atteindre 5.610 milliards de dollars. Pour le cabinet d’études, cette révision s’explique en partie par la persistance de l’inflation.

« Même si les budgets des DSI augmentent, une part importante ne fera que compenser les augmentations de prix dans le cadre de leurs dépenses récurrentes », souligne John David Lovelock, analyste chez Gartner. « Toutes les grandes catégories affichent des prix plus élevés que prévu, ce qui incite les DSI à reporter et à réduire leurs véritables attentes budgétaires », ajoute-t-il.

Les segments des centres de données, des appareils et des logiciels connaitront une croissance à deux chiffres, tirée par les besoins de mise à jour pour l’intelligence artificielle. Les centres de donnés en seront les principaux bénéficiaires et Gartner révise même sa prévision de croissance de 15,5% à 23,2%. Elle passe de 9,5% à 10,4% pour les appareils et de 14% à 14,2% pour le logiciel. À l’inverse, les prévisions sont revues en baisse de 9,4% à 9% pour les services informatiques et 4,4% à 3,8% pour les services de communication.

L’analyste fait remarquer que « L’intelligence générative glisse vers le creux de la désillusion, traduisant la baisse des attentes des directions informatiques à son égard, mais pas la baisse des dépenses dans cette technologie ». Il illustre cette situation avec l’exemple des PC IA qui se vendent alors que les applications « indispensables » se font encore attendre.

« Les sociétés de services informatiques et les hyperscalers représentent plus de 70 % des dépenses en 2025 » ajoute enfin John David Lovelock. « D’ici 2028, les hyperscalers exploiteront pour 1.000 milliards de dollars de serveurs optimisés pour l’IA, mais pas dans le cadre de leur modèle commercial traditionnel ou du marché IaaS. Les hyperscalers s’orientent pour faire partie du marché des modèles d’IA oligopolistiques ».