Comme chaque année, telle une Madame Irma de la tech, le cabinet Gartner anticipe les tendances à venir dans l’IT. Autant se familiariser dès à présent avec les notions évoquées ci-dessous qui peuvent sembler encore assez cryptiques aujourd’hui.

Une forte croissance de l’IA agentique

Gartner prédit qu’au moins 15% des décisions professionnelles quotidiennes seront prises par des agents d’intelligence artificielle (IA) d’ici à 2028. Les agents d’IA sont des logiciels capables de collecter des données et de les utiliser pour effectuer des tâches auto-déterminées afin d’atteindre des objectifs fixés par des humains au préalable.

L’adoption de plateformes de gouvernance de l’IA

Le cabinet anticipe que d’ici trois ans, « les organisations qui auront mis en œuvre des plateformes de gouvernance de l’IA connaîtront 40% moins d’incidents éthiques liés à l’IA que celles qui ne disposent pas de tels systèmes », ce qui signifiera moins de litiges et d’amendes pour les organisations ayant adopté ces plateformes.

Contrer la désinformation

Gartner décrit la sécurité de la désinformation comme « une catégorie émergente de technologie qui fournit des systèmes méthodologiques pour garantir l’intégrité, évaluer l’authenticité, empêcher l’usurpation d’identité et suivre la propagation d’informations nuisibles », du fait de la croissance exponentielle des fake news. D’ici 2028, la moitié des entreprises seront équipées pour contrer la désinformation, selon le cabinet d’études.

La cryptographie post-quantique

D’ici 2028, la plupart des formes actuelles de cryptographie ne pourront plus être utilisées en toute sécurité. La cryptographie va devoir s’adapter à l’informatique quantique, prévient Gartner.

L’intelligence ambiante invisible

L’intelligence ambiante invisible consisterait à remplir des lieux capteurs intelligents gérés par l’IA à son domicile, sur le lieu de travail ou dans un magasin par exemple. Gartner estime que cette évolution technologique va d’abord se propager dans le cadre de la gestion des entrepôts.

Des grands modèles de langage plus sobres

Gartner prédit que le développement durable sera au centre des préoccupations en 2025. Selon le cabinet, l’informatique optique, neuromorphique et les accélérateurs novateurs devraient permettre d’exécuter des tâches en consommant moins d’énergie qu’actuellement. Si seulement cette prédiction s’avérait juste !

Informatique hybride

A l’avenir, selon Gartner, les centres de données ne ressembleront plus simplement à des empilements de racks de serveurs : ils mélangeront un large éventail de technologies, déployées en fonction des besoins et des exigences de performance et d’efficacité énergétique.

L’informatique spatiale

Gartner prévoit une explosion de l’informatique spatiale au cours des dix prochaines années, passant d’un marché de 110 milliards de dollars à plus de 1,7 billion de dollars d’ici 2033.

A l’heure où Microsoft vient d’annoncer l’arrêt de production de ses casques Hololens de réalité augmentée, cela semble difficile à concevoir. Pourtant, Gartner mise sur le fait que les casques et autres équipements d’informatique spatiale « résoudront des problèmes professionnels spécifiques ».

Des robots polyfonctionnels

Gartner estime qu’en 2030, 80% des gens « s’engageront quotidiennement avec des robots intelligents et polyfonctionnels, capable d’effectuer plusieurs tâches différentes ».

10. L’adoption d’interfaces cerveau-machine

Gartner affirme enfin qu’une des tendances à venir est l’utilisation de technologies qui « lisent et décodent l’activité cérébrale » pour améliorer les capacités cognitives humaines. Cela se ferait grâce à des interfaces bidirectionnelles cerveau-machine (BBMI). Il affirme que, d’ici 2030, 30% des employé·e·s du tertiaire seront « amélioré·e·s par des technologies telles que les BBMI (bidirectional brain-machine interfaces) et en dépendront pour rester pertinents face à l’essor de l’IA ». Voilà de quoi faire plus frissonner que l’approche d’Halloween !