À l’issue de la dernière édition du salon IT Partners, qui s’est tenue mi-mars, les équipes de Free Pro ne cachaient pas leur satisfaction. Les ingénieurs commerciaux avaient enchaîné les rendez-vous à une telle allure qu’ils avaient passé le cap des 150 nouveaux revendeurs recrutés sur le salon. Un record qui permet à Free Pro de revendiquer désormais près de 700 partenaires sur l’ensemble du territoire français, dont plus de 300 actifs. Un chiffre en croissance de 20% sur un an.

« Les revendeurs ont compris notre positionnement, se félicite Stéphane Lemaitre, directeur commercial Entreprises de Free Pro. Ils ne peuvent plus se permettre de se cantonner à une mono-activité. Ils ont besoin de nouveaux partenaires pour conquérir de nouveaux clients et de diversifier leurs activités. Ils ont compris que Free Pro leur offre l’opportunité d’ouvrir de nouveaux business avec une accessibilité très simple. »

Car Free Pro, c’est non seulement des offres de connectivité fibre et mobile, mais également des solutions Cloud et, depuis le rachat d’iTrust début 2023, des solutions de cybersécurité. Avec cette dernière acquisition, Free Pro s’est en effet doté d’une offre d’EDR managé (basée sur la technologie Eset) qu’il propose en marque blanche à son réseau de partenaires. Intérêt de cette offre rebaptisée Cyber XPR : elle ne requiert pas de fait d’intégration et donc pas de technicien formé de la part du partenaire. Celui-ci peut se concentrer sur la génération d’opportunités et la vente, les équipes d’iTrust s’occupant de l’intégration de la solution dans le contexte client et de la remédiation.

« Les partenaires n’ont plus besoin d’être « sachant » pour relayer nos offres, détaille Stéphane Lemaitre. On leur apporte la brique technologie cyber et on les met en capacité de distribuer l’offre en les formant et leur permettant de bénéficier du même niveau de support avant-vente et après-vente que les équipes vente directe. On leur demande d’assurer l’engagement de marché et nous on s’occupe des volets étude, livraison et production des contrats. »

Une offre qui rencontre un succès certain donc, notamment auprès des groupements de revendeurs qui s’y intéressent de près. Autre offre qui fait mouche : son offre de fibre mutualisée en marque blanche – et exclusivement en marque blanche – lancée il y a un an. « Le transit data, c’est notre métier historique et ça reste notre cœur de business, rappelle Stéphane Lemaitre. On a un cœur de réseau exceptionnel qui suscite l’intérêt de nombreux grands donneurs d’ordre, notamment du retail. Ce qui pousse tout naturellement leurs prestataires de services IT à nous solliciter. »

Free Pro revendique désormais 55.000 clients actifs. Une base en croissance de 50% sur un an. L’opérateur revendiquait ainsi 31.500 clients fin 2022 générant environ 100 M€ de chiffre d’affaires avec un effectif de 500 salariés. Les offres XPR (solutions managées de FTTH/FTTO, Cloud et Cybe) représentent les deux tiers de l’activité et les offres Pro (qui regroupent Freebox Pro, lignes mobiles et téléphonie mobile) le reste. L’indirect représente 30% des revenus.