Free vient de franchir le cap des 5 millions d’abonné·e·s à la fibre optique. La société revendique être le premier opérateur français en termes d’adoption, avec 70% de ses abonné·e·s fixes ayant désormais migré vers la fibre optique.

Free indique également être capable de couvrir plus de 23.400 communes en connexion internet via la fibre, avec plus de 33 millions de foyers éligibles.

D’après l’association Avvica, 75% des branchements fibre dans les logements ne sont pas conformes et presque tous les boîtiers extérieurs sont endommagés. Les opérateurs tels que Free sont donc sous pression pour mieux former leur personnel technique et leurs partenaires sous-traitant.

Dans ce contexte, Free précise avoir « mis en place une organisation dédiée et des processus de formation parmi les plus exigeants du secteur ». 10.000 personnes auraient été formées en interne depuis le lancement de la fibre. Le communiqué rappelle que « Free a investi plus de 10 milliards d’euros dans la fibre » et emploie actuellement « 3.600 personnes dédiées » au développement de cette technologie.