Frédéric Dufour remplace Laurent Daudré-Vignier au poste de directeur général d’Exclusive Networks en France. Ce dernier reste dans l’entreprise et est promu directeur de la région Europe du Sud.

Diplômé d’une maîtrise de sciences de gestion et d’un DESS de Marketing de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Frédéric Dufour a débuté chez le VAD en cybersécurité en 2007. Dernièrement, il en était le directeur de la stratégie et de la transformation après en avoir été le directeur channel sur les segments MSSP et opérateurs.

« Après 16 ans chez Exclusive Networks, c’est un honneur d’être nommé directeur général France. J’ai à cœur de participer à la réalisation des objectifs fixés par le groupe, à savoir conforter sa place de leader sur le marché français », commente Frédéric Dufour, dans un communiqué. Parmi ses nouvelles attributions, il a la charge de mettre l’organisation, les outils et les processus de l’entreprise en adéquation avec les objectifs. Il continue de reporter directement à Laurent Daudré-Vignier.