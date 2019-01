Tech Data Advanced solutions change de tête. Directeur général de cette division de Tech Data depuis 2013 – alors qu’elle s’appelait encore TD Azlan – Joël Pera cède sa place à Frédéric Braut, qui occupait jusqu’à présent le poste de directeur général adjoint. Cette nomination sera effective au 1er février 2019. Dans son communiqué, Tech Data précise que Joël Pera continuera à siéger au comité de direction de Tech Data et à reporter à Pascal Murciano. Il travaillera sur différentes missions liées à l’excellence opérationnelle et au déploiement de nouveaux outils.

Avant de rejoindre Tech Data en novembre 2017, Frédéric Braut a dirigé la filiale française d’Arrow ECS pendant près de deux ans (2016-2017) et a officié en tant que directeur EMEA & APAC Global Alliances de Fortinet (2014-2016). Auparavant, il était déjà passé chez Arrow ECS (en tant que directeur EMEA du Cloud) et avait occupé diverses fonction de management chez Websense, McAfee et Nortel Networks.