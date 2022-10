Les entreprises françaises 2CRSi, Clever Cloud, Kalray et Vates annoncent que leur projet ReNESSENS fait partie des lauréats du Plan d’Investissement France 2030 et de son Appel à Manifestation d’Intérêt « Soutien à l’offre de solutions pour l’industrie du futur ». L’objectif de ReNESSENS est de développer des solutions pour les infrastructures de centres de données basées sur les processeurs DPU (Data Processing Unit), ainsi que sur des technologies innovantes de virtualisation et de logiciel.

« La vitesse, la complexité et la quantité de données traitées par les datacenters n’ont jamais été aussi importantes, atteignant un niveau historique dans le Cloud et plus récemment sur le Edge. De nouveaux types d’équipements, basés sur des technologies innovantes tant au niveau matériel que logiciel, sont nécessaires pour concevoir des infrastructures plus efficaces, plus ouvertes et optimisées en termes de consommation d’énergie », font valoir les quatre entreprises dans un communiqué.

Pour ce projet de plusieurs millions d’euros financé sur trois ans, les membres de ReNESSENS s’engagent à mutualiser leurs expertises dans les domaines des processeurs DPU, des logiciels de virtualisation, des serveurs haute performance et des architectures innovantes. Leurs travaux seront axés sur l’utilisation des DPU pour améliorer les performances et l’efficacité énergétique de la virtualisation, la gestion optimisée du trafic réseau et le développement d’une gamme de solutions combinant matériel et logiciel.

« Le projet vise à développer une proposition souveraine innovante et compétitive tant pour les utilisateurs finaux que pour l’écosystème des data centers », concluent les quatre acteurs de ReNESSENS .