Les ventes de produits d’infrastructures destinées aux clouds privés et publics (serveurs, stockage et commutateurs Ethernet) ont grimpé de 25,5% sur un an au troisième trimestre et atteignent 11 ,3 milliards de dollars révèle IDC. Les produits destinés au cloud public ont progressé de 32,3% à 7,7 milliards de dollars et représentent 30,2% des dépenses mondiales en matière d’infrastructures IT, lesquelles ont enregistré sur la période une croissance de 26,3%. Tiré par les plateformes de stockage en croissance de 16,1%, le chiffre d’affaires des infrastructures de cloud privé a quant à lui progressé de 13,1% à 3,6 milliards de dollars. Avec 14,2 milliards de dollars, les ventes d’infrastructures IT traditionnelles (non-cloud) ont enfin connu une croissance de 8,0% sur un an et pèsent 55,6% des revenus mondiaux générés par les ventes d’infrastructures IT. Pour s’en tenir au cloud public, qui totalise 68% des dépenses mondiales en matière d’infrastructures cloud, c’est le segment des plateformes de stockage qui connait la plus forte croissance annuelle avec 45,1% de progression. Il représente ainsi 42% des revenus générés par le cloud public. Les chiffres d’affaires des plateformes de calcul et des commutateurs Ethernet bondissent de respectivement 24,8% et 23,2%.

« 2017 fut une année de forte croissance pour les infrastructures de cloud public, en forte accélération au cours des mois », explique dans un communiqué Kuba Stolarski, directeur de recherche Computing Platforms chez IDC. « Alors que les hyperscalers comme Amazon et Google s’octroient la part de lion en termes de croissance, IDC constate également une forte croissance dans les niveaux inférieurs du cloud publics ainsi qu’une croissance continue dans le cloud privé à l’échelle mondiale. A court terme, les nouvelles plateformes d’Intel et d’AMD lancées en 2017 participeront au rafraîchissement et à l’expansion des infrastructures au sein du segment des infrastructures cloud. »

A l’exception du chiffre d’affaires de l’Amérique Latine, dont la progression se limite à 5,0%, toutes les régions du monde ont vu leur chiffre d’affaires enregistrer une croissance à deux chiffres. L’Asie/Pacifique (Japon exclus) ainsi que l’Europe Centrale et de l’Est enregistrent des hausses de respectivement 50,1% et 35,3%. Le Canada (22,5%) et l’Europe de l’Ouest (24,6%) dépassent les 20% tandis que les Etats-Unis (18,7%), le Japon (17,5%) et le Moyen-Orient & Afrique (MEA) dépassent franchement les 10%.

Du côté des fournisseurs d’infrastructures cloud, à l’exception d’HPE (+6,9%) et de Cisco (+1,6%), tous les principaux acteurs affichent de solides progressions du chiffre d’affaires à 2 chiffres.

Top Companies, Worldwide Cloud IT Infrastructure Vendor Revenue, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q3 2017 (Revenues are in Millions) Company 3Q17 Revenue (US$M) 3Q17 Market Share 3Q16 Revenue (US$M) 3Q16 Market Share 3Q17/3Q16 Revenue Growth 1. Dell Inc $1,557 13.8% $1,237 13.7% 25.9% 2. HPE/New H3C Group** $1,388 12.3% $1,299 14.4% 6.9% 3. Cisco $958 8.5% $943 10.5% 1.6% 4. Huawei* $419 3.7% $300 3.3% 39.5% 4. Inspur* $344 3.0% $202 2.2% 70.7% 4. NetApp* $307 2.7% $240 2.7% 28.0% ODM Direct $4,043 35.7% $2,831 31.4% 42.8% Others $2,306 20.4% $1,970 21.8% 17.0% Total $11,322 100.0% $9,022 100.0% 25.5% IDC’s Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker, Q3 2017 January 11, 2018

Notes:

* IDC declares a statistical tie in the worldwide cloud IT infrastructure market when there is a difference of one percent or less in the vendor revenue shares among two or more vendors.

** Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC will be reporting external market share on a global level for HPE as « HPE/New H3C Group » starting from Q2 2016 and going forward.