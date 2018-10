Selon l’EMEA Server Tracker d’IDC, le marché EMEA des serveurs a enregistré au deuxième trimestre des revenus de 4,1 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 29,0% sur un an. Calculé en euros, le chiffre d’affaires s’établit à 3,4 milliards, soit une hausse de 18,7%. En revanche, le nombre d’unités livrées a baissé de 3,7% pour atteindre 515.000 unités.

Les livraisons de racks standard a grimpé de 29% en un an grâce aux bonnes performances enregistrées au Royaume Uni et en Allemagne. Les ventes de serveurs multinoeud standard ont pour leur part bondi de 251,4%, en glissement annuel, principalement grâce au Royaume-Uni, à l’Allemagne et aux Pays-Bas.

Les revenus des serveurs multinoeud personnalisés ont progressé de 87,3% en sur un an. La hausse des prix de vente moyens des serveurs standard et personnalisés a entraîné une amélioration des revenus au cours du trimestre. Les grands systèmes ont également enregistré de bons résultats, les livraisons ayant progressé de 48,6% en glissement annuel en raison de rafraîchissements d’équipements au Danemark, en Italie, en France et en Allemagne.

« Le deuxième trimestre de 2018 a vu les premières livraisons de processeurs EPYC en Europe de l’Ouest. Ces processeurs s’aligneront plus étroitement sur la loi de Moore, un facteur qui ne fera qu’accélérer leur adoption à l’avenir », commente dans un communiqué Eckhardt Fischer, analyste de recherche chez IDC Western Europe.

« La croissance des ODM a été stimulée par le développement de plusieurs fournisseurs de cloud public hyperscale – AWS, Microsoft, Google – en Europe occidentale. Cette croissance s’est quelque peu ralentie au cours des derniers trimestres », affirme de son côté Kamil Gregor, analyste principal chez IDC Western Europe. « La France est la principale exception, AWS et Microsoft ouvrant de nouveaux datacenters autour de Paris et de Marseille. Les hyperscalers se concentrent désormais sur la diversification de leur présence dans la zone EMEA où ils installent de nouveaux datacenters, ce qui se traduira par une croissance significative des ODM dans de nouveaux pays tels que l’Autriche. »

Top 5 EMEA Vendor Revenues ($M)

Vendor 2Q17 Server Revenue 2Q17 Market Share 2Q18 Server Revenue 2Q18 Market Share 2Q17/2Q18 Revenue Growth HPE 1,031.5 32.5% 1,162.6 28.4% 12.7% Dell EMC 599.9 18.9% 916.3 22.4% 52.7% ODM Direct 381.5 12.0% 442.8 10.8% 16.1% IBM 195.9 6.2% 387.3 9.5% 97.7% Lenovo 226.8 7.1% 330.2 8.1% 45.6% Others 739.0 23.3% 853.1 20.8% 15.4% Total 3,174.5 100.0% 4,092.3 100.0% 28.9%

Source: IDC Quarterly Server Tracker, 2Q18