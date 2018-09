Le marché des serveurs n’en finit pas de grimper. En hausse de 43,7%, il affiche un quatrième consécutif de croissance à deux chiffres constate IDC. Les fournisseurs ont ainsi engrangé collectivement un chiffre d’affaires de 22,5 milliards de dollars. Les livraisons ont quant à elles bondi de 20,5% sur un an pour atteindre 2,9 millions d’unités au cours de la période. Le chiffre d’affaires des serveurs d’entrée de gamme a augmenté de 42,7% à 18,4 milliards de dollars, celui des serveurs milieu de gamme a grimpé de 63,0% à 2,5 milliards de dollars, tandis que celui des serveurs haut de gamme a connu une croissance de 30,4% à 1,7 milliard de dollars.

« Le marché mondial des serveurs est florissant grâce à un large cycle de rafraîchissement dans les entreprises et à une demande croissante des fournisseurs de services cloud », commente dans un communiqué, Sanjay Medvitz, analyste de recherche Serveurs et stockage chez IDC. « Les entreprises poursuivent leurs investissements dans de nouvelles infrastructures afin de supporter les applications de nouvelle génération et d’obtenir sur site les avantages du cloud. Les hyperscalers continuent de mettre à jour et développer la présence de leurs centres de données pour le plus grand bénéfice des fournisseurs ODM. La croissance des revenus des serveurs est également tirée par l’augmentation du prix de vente moyen. Celle-ci est due à des configurations plus riches, au prix des DRAM, ainsi qu’à de nouvelles plateformes de processeurs. »

Dell conserve la première place du top 5 avec une part de marché de 18,8% et 52,9% de croissance de ses revenus. HPE/New 3C enregistre une croissance de 11,7% et détient 16,6% du marché. Malgré une progression de ses ventes de 57,0%, IBM ne détient que 7,3% du marché. Cela lui suffit cependant pour reléguer Lenovo en quatrième position avec 6,9% de part de marché, malgré la croissance de 85,7% du fabricant chinois. Enregistrant une croissance record de 112,3%, Inspur se hisse à la cinquième place ex-aequo avec Cisco, les deux constructeurs détenant chacun 4,8% du marché. Les fournisseurs ODM ont pour leur part augmenté leurs revenus de 55,9% en un an pour atteindre collectivement 5,5 milliards de dollars de revenus.

En termes de livraisons, Dell domine la marché avec 19,5% des unités expédiées au cours du trimestre.