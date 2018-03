Les dépenses mondiales en matière de sécurité IT (matériels, logiciels et services) vont grimper cette année de 10,2% par rapport à 2017 pour atteindre 91,4 milliards de dollars estime IDC dans son Worldwide Semiannual Security Spending Guide. Face à la multiplication des menaces et aux contraintes imposées pour la protection des données, cette tendance devrait se poursuivre les années suivantes estime le cabinet d’analyse. Le taux de croissance annuel moyen (CAGR) des dépenses devrait ainsi se situer aux environs de 10% pour atteindre 120,7 milliards de dollars en 2021. « Les banques, la fabrication discrète, tout particulièrement dans le secteur technologique, et les autorités gouvernementales dépensent le plus en matière de sécurité pour contrer les attaques de grande envergure et respecter la conformité réglementaire », explique dans la présentation du guide, Eileen Smith directrice de programme chez IDC. « Si l’on se projette en 2021, lorsque les besoins de protection des objets connectés et des infrastructures de l’IoT seront primordiaux, les industries telles que les télécoms et les gouvernements nationaux et locaux seront les moteurs de la croissance des dépenses mondiales consacrées à la sécurité. »

Les services de sécurité managés draineront cette année 18 milliards de dollars et se positionneront en tête des dépenses. Viendront ensuite les équipements de sécurité des réseaux, les services d’intégration et les logiciels de sécurisation des points d’accès. Les plus fortes croissances d’ici 2021 seront constatées dans les services de sécurité managés (CAGR de 14,7%), les équipements de sécurité réseaux (CAGR de 11,3%), les logiciels de gestion de la sécurité et des vulnérabilités (10,9% de CAGR) et les logiciels de sécurité réseaux (CAGR de 10,7%).

Sur un plan géographique, avec 38 milliards de dollars les Etats-Unis seront les plus forts consommateurs de solutions de sécurité en 2018, devant le Royaume-Uni (6,5 milliards de dollars), la Chine (6,0 milliards de dollars), le Japon (5,1 milliards de dollars) et l’Allemagne (4,6 milliards de dollars). D’ici 2021, la Chine (CAGR de 26,3%), la Malaisie (CAGR de 19,7%), l’Inde (CAGR de 18,1%) et Singapour (CAGR de 17,2%) enregistreront les plus fortes croissances des dépenses.

Les entreprises de plus de 500 salariés seront cette année responsables des deux tiers des dépenses, toutes solutions de sécurité confondues. Les PME de 10 à 99 salariés consacreront quant à elles 8,3 milliards de dollars pour leur sécurité, un montant qui devrait croître en moyenne de 9,9% par an d’ici 2021.