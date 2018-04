À l’issue de son sixième exercice, Exægis affiche une santé éclatante avec une croissance de ses revenus supérieure à 50% à 1,3 M€ et un effectif passé en un an de 7 à 12 personnes. L’agence de notation des entreprises numériques progresse sur tous ses métiers.

Son principal métier est sa garantie opérationnelle pour les prestataires du numérique (ESN, hébergeurs, opérateurs…). La garantie opérationnelle consiste en cas de défaillance ou de disparition d’un prestataire couvert à maintenir la continuité de ses services jusqu’à l’échéance du contrat de ses clients. À ce jour, Exægis garantit le service pour 9.000 clients finaux représentant un encours cumulé de 75 M€. Cette activité, qui a représenté 60% de ses revenus 2017, a progressé de 39% sur la période.

Son deuxième métier, la notation et la labellisation, représente 30% de ses revenus annuels et est en augmentation de 45%. Exægis revendique 154 audits restitués en 2017 (+57%) et 17 nouvelles entreprises labellisées. Au côté de ses labels Truxt et StarTruxt, s’est ajouté dernièrement icoTruxt à destination des startups proposant une ICO (Initial Coin Offering ou émission d’actif numérique). Une première startup (DomRaider) l’a déjà obtenue et six autres sont en cours de labellisation.

Enfin, dernière née de ses activités, RateAndGo.co, sa plateforme de notation gratuite à destination des startups. Lancée fin 2016, celle-ci pèse d’ores et déjà 10% de ses revenus annuels.200 startups ont déjà été évaluées via cette plateforme qui compte 27 grands comptes et/ou investisseurs sous contrat. RateAndGo vient d’être sélectionnée par Bpifrance comme outil de notation pour sa plateforme Le Hub qui met en relation startups et grands comptes.

Pour l’exercice en cours, Laurent Briziou, président d’Exægis vise 25% de croissance organique mais surtout il prépare deux opérations de croissance externe (une acquisition et une prise de participation) qui devraient être annoncées dans les prochaines semaines.