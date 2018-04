L’opérateur cloud Foliateam Group intègre de nouveaux locaux à Villeurbanne (53 avenue Albert Einstein) près de Lyon. Ce déménagement lui permettra entre autres de poursuivre ses recrutements en 2018, notamment de chefs de projet et de techniciens télécoms.

Foliateam Rhône-Alpes annonce une croissance de plus de 25 % sur les derniers mois. Un dynamisme notamment porté par les sujets liés aux centres de relation client, au cloud computing, à l’hébergement ainsi qu’aux communications unifiées et à la visioconférence notamment autour des interopérabilités Skype.

« Notre croissance dynamique sur la région nous amène à développer nos moyens et faire évoluer nos équipes et nos infrastructures. En nous installant dans cette nouvelle agence, nous nous dotons d’un outil moderne ainsi que d’un datacenter de dernière génération pour accueillir nos clients et développer nos services de cloud et d’intégration auprès des entreprises locales », commente dans un communiqué Franck Marconnet, directeur général de Foliateam Rhône-Alpes.