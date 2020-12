L’opérateur alternatif annonce avoir finalisé un nouveau cycle de financement de 40 millions d’euros auprès de Société Générale Capital Partenaires (SGCP), d’Etoile Capital (Crédit du Nord), ainsi que Bpifrance. Cette levée de fonds accompagne la sortie des fondateurs Dominique Bayon, Laurent Depommier-Cotton et Jean-Pierre Brier, qui cèdent leurs parts aux principaux managers de l’entreprise. En l’occurrence : Bruno David, jusque-là directeur général groupe, qui devient président du directoire ; Jean-Baptiste Perraudin, ex-directeur général adjoint Sud-Ouest, qui succède à Bruno David à la direction générale ; Francis Houot, directeur général délégué ; et Franck Marconnet, directeur général adjoint. Partie prenante de cette opération également : la vingtaine de managers associés de l’entreprise. Les fondateurs restent impliqués dans la société en rejoignant le conseil de surveillance, présidé par Dominique Bayon.

Né du rachat en 2002 par Dominique Bayon, de la Générale Téléphonique, un petit installateur téléphonique parisien pesant 1 M€ de chiffre d’affaires annuel, le groupe Foliateam s’est construit via la reprise successive de 16 entreprises, dont l’intégrateur télécom TR Services en 2013 – alors en procédure collective – et l’opérateur cloud Acropolis en 2015.

En 2015, l’entreprise avait déjà levé 5 millions d’euros auprès de la BPI et de France Valley (sorti lors de cette nouvelle fonds). Cette somme lui avait permis de financer la poursuite de sa stratégie de croissance externe jusqu’à aujourd’hui et de doubler son chiffre d’affaires en cinq ans.

Partenaire de premier plan de marques telles que Avaya, Alcatel, Mitel, Kiamo, Microsoft Teams et Zoom, Foliateam actuellement compte plus de 4 500 clients sur 10 000 sites en France et à l’étranger et réalise plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel avec un effectif de 330 salariés. Cette nouvelle levée fonds devrait permettre à l’entreprise d’atteindre les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2026.