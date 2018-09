Soutenu depuis deux ans par le fonds de placement privé TA Associates, Flexera a les coudées plus franches pour sa croissance externe. Après s’être offert au mois de mai dernier la plateforme de gestion des dépenses SaaS Meta SaaS et le spécialiste des solutions SAM Brainwaregroup, l’éditeur de solutions de gestion des actifs logiciels a fait l’acquisition de RightScale, un spécialiste de la gestion et de l’optimisation des coûts du multi-cloud. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

Avec l’intégration des produits de RightScale à son portefeuille, Flexera revendique la meilleure offre de gestion des actifs informatiques (logiciels, matériel, SaaS et autres services cloud). L’éditeur précise dans un communiqué qu’il « accomplit un grand pas en avant pour aider les entreprises à résoudre le problème lié aux dépenses excessives et au contrôle des services cloud ».

« Nous sommes ravis de cette acquisition, qui va changer la donne aussi bien pour nous que pour nos clients », affirme dans le communiqué le CEO de l’éditeur, Jim Ryan. « 60 % des budgets des départements informatiques sont investis dans des logiciels, des équipements et des services cloud. Les dépenses dans des offres de cloud public augmentant rapidement, nos clients sont très clairs quant à leur volonté de gérer ces coûts avec Flexera, comme ils le font pour leurs actifs informatiques installés sur les postes de travail, en datacenter, SaaS, etc. »

« Nous sommes tout aussi déterminés que Flexera à innover et à proposer des produits permettant aux entreprises d’optimiser et de contrôler des environnements évoluant rapidement », déclare de son côté Michael Crandell, CEO et cofondateur de RightScale. « Grâce à leur investissement et à leur leadership en matière de gestion des actifs informatiques, nous sommes confiants quant à notre capacité à assurer la croissance soutenue de nos offres de gestion et d’optimisation des coûts du cloud. »

RightScale a récemment été placé par Forrester Wave parmi les leaders du reporting sur les solutions de gestion du cloud hybride ainsi que de la supervision et l’optimisation des coûts de services cloud. Créée en 2007 et basée à Santa Barbara en Californie, RightScale propose des solutions neutres de gestion des environnements multi-cloud prenant en charge des clouds privés et publics tels qu’Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM Cloud, ainsi qu’OpenStack ou encore VMware vSphere.