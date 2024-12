Alors que la fermeture technique du réseau cuivre est en passe de démarrer – les quelque 160 premières communes concernées représentant plus de 40.000 entreprises seront coupées le 31 janvier –, 25 % des entreprises ne sont pas encore passées à la fibre, s’inquiète Covage dans son dernier baromètre « Fibre et Usages Numériques en Entreprise », dont la cinquième édition vient de paraître.

Un taux d’équipement qui semble plafonner autour de 80%

Et si le taux de raccordement des entreprises à la fibre a progressé de 12 points en un an, passant de 63 % à 75 %, il n’a progressé que de 3 points en région Ile-de-France à 82%. « Dans cette région où le taux d’équipement était déjà élevé, 20% des entreprises semblent avoir du mal à passer à la fibre », s’émeut Aymeric De Cardes, directeur général de Covage.

Le coût de la fibre reste le premier frein à la migration

Sur ces 25% d’entreprises non fibrées, 35% expriment clairement qu’elles ne souhaitent pas basculer volontairement à la fibre. Un comportement réfractaire principalement dicté par des appréhensions liées au coût de la fibre (coûts directs et indirects), un manque d’information quant à leur éligibilité, et une certaine défiance vis-à-vis du discours des opérateurs, qu’ils jugent manquer de neutralité et insuffisamment informatif, souligne Aymeric De Cardes.

Passer de liens garantis de type SDSL à des liens FTTH va faire mal

Autre caillou dans la chaussure des opérateurs, encore 19% des entreprises déclarent ne pas trouver d’offres fibre adaptées à leurs besoins. Une inadéquation de l’offre et de la demande que n’a pas réfuté Pierre-Jean Beylier, président d’Inherent Group, lors de la table ronde qui a suivi la présentation des résultats du baromètre : « On a encore un vrai travail à faire sur les offres, a-t-il estimé. Notamment en direction des entreprises utilisatrices de liens garantis de type SDSL qui, en raison de l’écart de prix avec le FTTO, se rabattent sur des liens FTTH non garantis ». Au risque de sérieuses déconvenues, a-t-il prévenu.