Fabien Da Col succède à Vincent Labbay au poste de directeur commercial de HP en France. Vétéran chez HP où il travaille depuis 1994, il était auparavant directeur de l’activité ‘Solutions d’impression’ depuis plus de trois ans. A présent, les activités ‘Systèmes personnels’ et ‘Services’ de HP France passent également sous sa responsabilité.

Son ancien poste va être repris par le responsable des ventes grand public chez HP, Edward Popelard, à partir du 1er novembre prochain.

Quant à Vincent Labbay, il quitte la société après être resté trois ans et demi à son poste.

Fabien Da Col a notamment à cœur de renforcer la coordination avec le canal de distribution. « Je suis plus que jamais convaincu que nous allons poursuivre notre croissance grâce à notre solide écosystème de partenaires et nos solutions innovantes et performantes », déclare-t-il dans un communiqué.

Fabien Da Col est titulaire d’un master de l’Inseec.