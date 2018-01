Ezviz, marque du groupe chinois Hikvision et spécialiste des solutions de vidéosurveillance et smart home, qui a annoncé son arrivée dans l’Hexagone fin 2017, vient de nommer Alexandre Raguenet en tant que responsable France. Il sera basé en région parisienne dans les locaux de Hikvision France, permettant ainsi à l’entreprise de s’installer physiquement sur le territoire français.

Diplômé de l’EM Strasbourg Business School en marketing international, Alexandre Raguenet a passé deux ans chez Asus, en tant qu’Account Manager puis en qualité de Key Account Manager.

Dans ses nouvelles fonctions, il est notamment chargé de développer le réseau de distributeurs pour la marque et d’étendre la commercialisation de ses gammes de produits (caméras connectées de surveillance et smart home pour particuliers et entreprises).